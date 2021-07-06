午後雷雨彈北移 6縣市大雨特報 一路下到入夜 17:062021/07/06 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（6）日南投以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（6）日南投以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 大雨特報。(圖/氣象局) 明（7）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。 【LIVE直播】熱帶低壓外圍環流雨勢狀況 氣象局最新說明｜2021.07.06 訂閱影音： 中時新聞網 氣象局表示，熱帶性低氣壓已逐漸遠離台灣，強度持續減弱，不過受其外圍環流影響，東部、南部仍有局部短暫雨，中部以北午後雷陣雨又大又廣，且有機會一路下到入夜。 烟花逼近 南台灣慎防強降雨 靈鷲山38周年 全球串聯「疫」同送祝福 #颱風 #大雨 #雷雨 #豪雨 #天氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱帶低壓今擦邊過 2地區有大雨 未成颱原因曝光 08:052021/07/06 生活 他開高速公路突遭雷劈！兩道刺眼橘光 眾人嚇傻 15:102021/07/06 搜奇 疫苗預約系統金馬澎離島開放試行 四階段流程帶你看明白 10:442021/07/06 科技 微解封料將出現旅遊潮 南市超前加強稽查非法日租套房 12:162021/07/06 生活 習盼擴大合作 梅克爾、馬克洪：快簽中歐協定 04:102021/07/06 產業財經 女控知名診所將她隆成「高低奶」 開刀10餘次竟詭異變形 14:332021/07/06 社會 天氣炎熱 供電再亮黃燈 10:312021/07/06 財經 34E波神大解封 穿超低胸比基尼UU溢出 15:572021/07/06 娛樂 疫苗預約系統上線 開放第九、十類施打 3離島先試辦 11:572021/07/06 生活 頭條揭密》滴滴IPO即遭下架 涉中美國安博弈好戲才剛開始 02:582021/07/06 政治 唐鳳疫苗預約系統 3離島先試辦 04:102021/07/06 焦點要聞 生活熱門新聞 上海人要台灣加油 前台大醫曝1超嚴手段：這樣搞0境外 - 生活 環南市場休市遭綠營圍剿 黃珊珊怒轟：陳時中宣布3天 - 生活 屏東獨居男疑打莫德納後死亡 長照員見晚餐沒取急通報 - 生活 準颱風烟花仍生成有望？氣象局給答案 明天雨更大 - 生活 北市7／8開放68歲以上長者 預約施打莫德納疫苗 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。