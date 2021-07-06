中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（6）日南投以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報。(圖/氣象局)

明（7）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

【LIVE直播】熱帶低壓外圍環流雨勢狀況 氣象局最新說明｜2021.07.06

氣象局表示，熱帶性低氣壓已逐漸遠離台灣，強度持續減弱，不過受其外圍環流影響，東部、南部仍有局部短暫雨，中部以北午後雷陣雨又大又廣，且有機會一路下到入夜。