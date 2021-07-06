中央氣象局表示，熱帶性低氣壓遠離，未來一周主要受太平洋高壓影響，天氣較為穩定，不過中部以北地區及其他山區要留意午後雷陣雨，仍有局部大雨發生的機率，且降雨情形可能持續到晚上，周四之後下周日，午後雷陣雨的範圍大部分在山區及部分平地。

熱帶低壓外圍環流雨勢狀況 氣象局最新說明｜2021.07.06

氣象局指出，明(7)日吹東南風，各地大多為晴朗穩定的天氣，只有台東地區及恆春半島有零星降雨，中部以北地區及其他山區要留意午後雷陣雨，仍有局部大雨；各地高溫普遍可以來到32至35度，尤其宜蘭地區、高屏內陸地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。

6至7日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四、周五(8日、9日)各地大多為多雲到晴，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。周六至下周二(10日至13日)東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

14日至16日太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。