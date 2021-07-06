家齊高中前印度橡膠樹將於7月底前移除。(曹婷婷攝)

路樹倒塌壓傷、壓死人事件屢見不鮮，台南市去年於原市區6區29條道路檢測2600多棵行道樹，有598棵樹腐朽空洞、樹根有盤根及根冠埋沒等情形，將陸續移除，另有660棵樹須追蹤；目前已移除中西區中山路1棵鳳凰樹、孔廟對面府中街11棵莿桐樹，7月底前將移除中西區健康路8棵印度橡膠樹。

台南市工務局指出，樹木很難從表面察覺內部風險，近年頻傳樹木遇颱風、豪雨倒塌，造成砸傷、砸死人的憾事，台南市執行風險行道樹檢測，第一階段先採取目視評估，後續再依不同等級進行第二階段鑽孔阻抗儀評估，確實診斷出風險樹木，原市區2600多棵行道樹，598棵經專家建議有必要移除，占了近1／4，660棵樹須追蹤觀察。

工務局指出，7月底前移除家齊高中前的印度橡膠樹，已與當地里長、樹木專家詹明勳、李武昌2位老師會勘，考量8棵樹既有樹穴空間不足，樹木生長受限致浮根狀況嚴重，且根盤已無支撐力，且其中1株外觀明顯空洞，部分樹木枝條交接處腐朽空洞比達50％，若遇瞬間強降雨、強風容易倒伏，且該路段車流量高，決定斷然移除，防患未然，移除後，現地將不再補植樹木。

工務局接下來預計移除40棵小東路黑板樹、垂榕及林森路數十棵阿勃勒等。由於目前民眾普遍有「護樹」觀念，工務局強調，這些有風險樹木經過長時間檢測，經與地方討論，最後才會確定移除，不是說移除就移除，也希望能降低民眾誤解是「濫砍樹木」。

工務局指出，擴大執行樹木風險檢測，今年及明年度都各編列500萬元預算，將持續辦理檢測作業，檢測範圍也將擴大到全市37區，盼藉由風險評估，降低未來發生樹木倒伏的機率。