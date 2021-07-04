新竹縣4日「嘉玲」！縣長楊文科指出，全縣75歲以上長者1萬2860人施打疫苗，涵蓋率約39.45％。（資料照，莊旻靜攝）

新竹縣4日「嘉玲」！縣長楊文科指出，全縣75歲以上長者1萬2860人施打疫苗，涵蓋率約39.45％，9日起將針對第8類65歲至74歲的長者施打疫苗，72至74歲在9日至12日施打，69至71歲在12至15日施打，65至68歲則預計在15日之後，詳細確定時間還要視中央撥配疫苗數量和日期，適度調整。

新竹縣從2日開始施打莫德納疫苗，統計到昨天有3735人完成接種，楊文科提醒65至74歲長輩若要打疫苗，都不用預約，拿到通知單後依照指定的日期時間及地點，前往接種，村里鄰長及村里幹事會陸續將通知單送到符合資格長輩的家中。

楊文科說，針對竹東機構群聚，縣府「快篩部隊」從6月11日起，陸續至全縣16家護理之家和竹東等鄉鎮市進行普篩，已完成2萬9333人次篩檢。

目前全縣居家隔離105人，其中機構群聚53人，仍在持續隔離中，在15日最後一位解除隔離之前，衛生局會持續加強管理及篩檢。冢庭群聚有52人，同樣持續關懷與追蹤，解除隔離前都會進行PCR檢測，確認陰性才能解除隔離。

楊文科指出，新竹縣從交通路況資訊發現，前往各景點的車流量僅稍微比平日增多一些，但較熱門的內灣和北埔老街，這兩天並未出現大量人潮，僅零星遊客到訪。尖石、五峰則設置關懷站柔性勸導，加強防疫宣導，減少非必要交通移動行為。