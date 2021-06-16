16日上午傳一路樹倒臥於鐵軌中，導致台鐵西正線不通，並改東正線單線行車，台鐵局表示，經工務單位前往處理，已於11點30分將路樹移除，並於11點39分解除時速30的慢行限制，路線恢復正常，經統計影響人數達755人。

台鐵局表示， 16日上午10時21分桃園至內壢間國際路平交道(K59＋865)路樹倒塌，導致西正線不通，並改東正線單線行車，台鐵局指出，經工務單位前往處理，11時30分已將路樹移除，11時39分解除時速30慢行，路線已恢復正常行駛，估計影響755名乘客。