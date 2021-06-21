台中市警第六分局何安派出所警員胡清暘、蔡岦承日前獲報有1名老奶奶疑似身體不適，路倒在西屯區華美黃昏市場內，員警到場見老奶奶捲縮身子，立即上前關懷安撫，並熱心地協助老奶奶返家團圓。
巡邏員警獲報趕至現場時，見90歲王姓老奶奶獨自一人彎著身子坐在路旁，面露徬徨無助之神情，員警趕緊上前攙扶
，無奈老奶奶語意不清，對其現住地及家屬聯繫方式一無所知。
員警便熱心地將老奶奶帶返所休息，經查證身分後，得知住家地址及電話，當家屬趕到派出所時，頻頻向警方道謝，老奶奶因腳行動不便需拄著拐杖才能行走，平時都走不了多遠。
怎知這次趁家人不注意偷跑出去後就毫無音訊，在外尋找多時未果，正感到心急如焚時，接獲警方來電通知，相當感謝員警服務熱忱，協助老奶奶平安返家。
警方呼籲民眾，家有一老，如有一寶，除平時多關心家裡長輩外，另可向失蹤老人協尋中心所製作的「愛的手鍊」，讓有走失之虞之長者，不慎走失時，能盡速返家團圓。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。