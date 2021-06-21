台中市警第六分局何安派出所警員胡清暘、蔡岦承日前獲報有1名老奶奶疑似身體不適，路倒在西屯區華美黃昏市場內，員警到場見老奶奶捲縮身子，立即上前關懷安撫，並熱心地協助老奶奶返家團圓。

巡邏員警獲報趕至現場時，見90歲王姓老奶奶獨自一人彎著身子坐在路旁，面露徬徨無助之神情，員警趕緊上前攙扶

，無奈老奶奶語意不清，對其現住地及家屬聯繫方式一無所知。

員警便熱心地將老奶奶帶返所休息，經查證身分後，得知住家地址及電話，當家屬趕到派出所時，頻頻向警方道謝，老奶奶因腳行動不便需拄著拐杖才能行走，平時都走不了多遠。

怎知這次趁家人不注意偷跑出去後就毫無音訊，在外尋找多時未果，正感到心急如焚時，接獲警方來電通知，相當感謝員警服務熱忱，協助老奶奶平安返家。

警方呼籲民眾，家有一老，如有一寶，除平時多關心家裡長輩外，另可向失蹤老人協尋中心所製作的「愛的手鍊」，讓有走失之虞之長者，不慎走失時，能盡速返家團圓。