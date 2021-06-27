台中市政府警察局第四分局春社派出所警員黃昱翔、莊又銓等2人，日前擔服巡邏勤務接獲民眾報案，稱有人躲在草叢裡敲敲打打，疑似在偷東西。警方即刻趕赴現場，當場發現一名66歲的陳姓老翁，正於路邊草叢敲弄物品，經員警了解原來是拾荒老翁。

警方指出，因天空開始飄雨，員警趕緊上前協助老翁收拾現場物品，讓老翁得以提早返家，免於遭受雨淋受風寒。老翁對員警熱心協助滿懷感激，對警方再三表示感謝！

執勤員警表示，接獲報案時已是深夜時分，員警到達現場後，才知道原來是一名拾荒老翁，未戴口罩正在整理撿拾之物品。因疫情期間外出均須戴口罩，經員警上前關心了解，老翁因擔心受罰神色緊張的表示，口罩繫繩是在處理廢鐵時不小心扯斷的，並從上衣口袋掏出壞掉的口罩提供警方檢視。

員警見當時天空開始飄雨，立即遞上全新乾淨的口罩給老翁，並且快速的幫忙老翁將撿拾物品捆綁固定。同時提醒老翁外出務必多帶口罩在身，以防不時之需，所幸最後老翁於下大雨前順利提前返家。

春社所長曾一峯表示，疫情依舊嚴峻，防疫視同作戰，防疫期間請配合政府防疫措施，避免前往人潮聚集、密閉空間及在外逗留；另外口罩一定要正確戴好，「有顏色在外面，白色朝裡面」，並要與臉部完全密合，這樣才能達到防疫的效果，大家齊心防疫，才能杜絕防疫破口。