高市出現首例注射莫德納疫苗疑似猝死案，2日下午一名70多歲老翁接種莫德納疫苗後，半小時內發現意識不清，緊急送醫急救不治。該案已由區公所進行慰問，衛生所將協助辦理後續補助救濟資訊。

衛生局表示，該名老翁有中風及糖尿病病史，醫師評估未有過敏史及相關疫苗接種風險，現場依照本人及家屬意願施打疫苗。沒想到，老翁接種疫苗後在休息區意識不清，經現場醫師評估緊急送醫急救，當日不幸身故。本案已由區公所進行慰問，衛生所協助辦理後續補助救濟資訊。