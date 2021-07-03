高市首例！7旬翁注射莫德納 意識不清送醫不治 17:102021/07/03 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄長者接種情形，非當事人照。（資料照／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市出現首例注射莫德納疫苗疑似猝死案，2日下午一名70多歲老翁接種莫德納疫苗後，半小時內發現意識不清，緊急送醫急救不治。該案已由區公所進行慰問，衛生所將協助辦理後續補助救濟資訊。 衛生局表示，該名老翁有中風及糖尿病病史，醫師評估未有過敏史及相關疫苗接種風險，現場依照本人及家屬意願施打疫苗。沒想到，老翁接種疫苗後在休息區意識不清，經現場醫師評估緊急送醫急救，當日不幸身故。本案已由區公所進行慰問，衛生所協助辦理後續補助救濟資訊。 彰化縣連四天留住嘉玲 疫苗施打催落去 美贈400萬劑莫德納疫苗 外電：有助於印尼疫苗多元化 #莫德納 #疫苗 #老翁 #高雄 #猝死 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投莫德納疫苗開打 林明溱扶長者進施打站 14:032021/07/03 生活 各地搶打莫德納 江啟臣：地方政府有施打能力只缺疫苗 12:552021/07/03 政治 「象迷娘」陳天仁挺孕肚打莫德納疫苗 驚曝左手痛到抬不起來 08:332021/07/03 娛樂 莫德納一瓶只能打13人 莊人祥：醫護別自責 14:492021/07/03 生活 孕婦打爆電話 列冊長輩打不到 04:102021/07/03 焦點要聞 北市莫德納接種超踴躍 首日疫苗接種率達97.5％ 14:102021/07/03 生活 宜蘭莫德納搶手 民眾大排長龍 04:102021/07/03 地方新聞 新北莫德納開打2天 衛生局長揭不良反應人數 15:382021/07/03 生活 AZ、莫德納疫苗副作用 指揮中心首度說明 15:222021/07/03 生活 5日疫苗補給到 陳其邁保證下週一定打得到 15:592021/07/03 生活 台中莫德納今開打 6人出現暈針、呼吸急促不適症狀 16:162021/07/03 生活 生活熱門新聞 紓困再加碼 勞動部2方案增補助額度 - 生活 周六變天 未來一周天氣出爐 氣象局曝今年颱風數量 - 生活 新竹市孝子北上陪母就醫 病房內染疫今確診 - 生活 新北莫德納開打2天 衛生局長揭不良反應人數 - 生活 高市首例！7旬翁注射莫德納 意識不清送醫不治 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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