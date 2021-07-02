桃園市長鄭文燦2日一早也到大竹國中視察疫苗施打情形。（姜霏攝）

桃園市2日起開放73歲至78歲長者可施打莫德納疫苗，11點過後若先前79歲以上未施打AZ疫苗的長者也可至社區接種站排隊施打，桃園市蘆竹區新增大竹國中站點，雖然造福了大竹居民，但也有現場民眾抱怨大竹國中出入口的巷子太窄，兩台車會車空間過小，認為大竹地區應該有更好的場所可以使用。

桃園市蘆竹區共有16萬人口，原本只有南崁高中接種站一個站點，需要負擔整個蘆竹區的長者施打疫苗，從大竹地區到南崁高中也需要將近20分鐘的車程，因此這次開放施打莫德納疫苗，桃園市政府也另闢新場所大竹國中成為新站點，雖然大竹國中內部空間寬廣、動線順暢，但出入口的大竹路國中巷寬度極窄，光是會車就有困難。

民眾表示，一早開車帶母親來大竹國中接種疫苗，但入口的巷子過於擁擠，且中間僅用三角錐將來去的車隔開，現場雖然有指揮交通維持秩序，車流量實在太大，導致民眾出入造成困難，民眾認為大竹地區還有開南大學、大竹圖書館等場所，應比大竹國中更適合做為社區接種站。

也有民眾提到，長輩對於AZ疫苗有既定印象，先前出事的都是AZ疫苗的案例，剛好有莫德納疫苗可以施打就趕快來打，本以為莫德納開打現場會擠了一堆人，但現場安排妥當，並沒有等候過久的情形，在活動中心內等待施打疫苗時，還是有看到長者戴口罩方式不正確，在警方的糾正之下才肯改善，仍需要加強宣導才能有效。

蘆竹分局也分別派員在南崁高中接種站及大竹國中接種站安排車輛進出、控制來去的車流量，現場也有員警協助長者確實實聯制，讓社區接種站的施打過程更加順暢。