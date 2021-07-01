艷陽高掛的正午時刻，三重分局慈福派出所接獲熱心民眾報案稱一名老翁，疑似患有失智症狀，獨自一人行走於三重區溪尾街且屢屢跌倒，慈福派出所警員沈羣淯、陳亭嘉即刻前往，除將老翁攙扶至派出所休息，提供餅乾及礦泉水給其補充體力，家屬到場後頻頻感謝警方幫助，並說「警察真是人民褓姆，守護著我們！」。

三重分局慈福派出所警員沈羣淯、陳亭嘉日前執行巡邏勤務接獲勤務中心通報有一名老翁在三重區溪尾街走動徘徊，疑似有失智症情況，於是兩員便依民眾提供給勤務中心的方向繞巡附近街道，後於大馬路上發現老翁，攙扶起身並派車前來將其載回派出所休息，嗣經以警用電腦戶役政系統反覆比對查詢，終得知高齡90多歲的陳翁住址並通知家屬前來。

陳翁的兒子到場後向警方表示：「警察處事的同理心，讓民眾更加貼心的感受到警察視民為親的服務精神。」家屬滿滿的感恩話語與陳翁揮手致意的同時除鼓舞了警察士氣，也為這樁好人好事再添一段佳話。

三重警分局提醒!於新冠肺炎三級警戒期間，民眾無特殊需求應避免外出，對於家中有失智的長輩一定要多多叮嚀看照，請其減少外出，若要出門也請務必做好防護工作由家人陪同，保護自己也保護他人。