台中市一名88歲楊姓老翁出外迷途，被熱心的計程車司機載至派出所尋求警方協助，經員警耐心地詢問及安撫下，終於順利聯繫上老翁家屬，並平安將其護送返家。

台中市警察局第六分局市政派出所警員韓一德，接獲計程車司機報案，司機表示，車內1名楊姓老翁，無法清楚表達欲前往的目的地，在無計可施的情況下，才向警方求助。

員警詢問老翁年籍資料，發現雖能說出自己的姓名資料，但對於住家地址卻無法說明清楚，員警利用警政戶役系統確認老翁身分後，立即聯繫家屬。

家屬說，老翁趁家人外出工作後，獨自離開家中，常忘記返家的路。員警在得知老翁家屬因工作緣故，無法立即前來派出所，便貼心地護送老翁回家。

警方呼籲，若家中有失智、精神疾病或年長者，應注意其可能常活動範圍，並予以佩戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔，俾利警方發現時，可第一時間確認走失者身分，以協助返家。