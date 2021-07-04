南投縣日前在屏東逃逸移工與確診者接觸，緊急匡列篩檢危機解除後，防疫不鬆懈，中央流行疫情指揮中心公布南投縣4日零確診，為南投縣連續第6天「嘉玲」，民眾施打疫苗也較踴躍，繼昨日達到48％接種率，今日上午在4個鄉鎮、8家醫院開打，預計民眾施打率能達4成以上，接種意願增加。

衛生局表示，接種通知單日前逐一發放，預計今日施打人數為2800多人，提醒勿提早或遲到前往，避免等候時造成群聚，民眾都依時間到場施打。

南投縣政府衛生局醫政科長陳淑怡指出，這次獲中央分配第4批莫德納疫苗共2萬3800劑，接種疫苗開放年齡層以74歲至85歲長者，原住民64至75歲者為主，昨日起在29處接種站同步啟動接種服務，將持續到11日止。

衛生局因應接種對象為74至85歲長者，大型接種站規畫採一站服務到底方式，採接受施打的長者不必移動，由醫護人員移動，接種後讓長者休息至少15分鐘後，即可返家。