桃園市大園區一名5歲男童，1日下午偷跑出門尋找外出購物的媽媽，但男童不認得路迷失街頭，男童媽媽回家後發現小孩不在，急忙至派出所求助，警方立即派員在附近搜尋，沒多久就找到迷路的男童，將他平安護送返家。

大園分局三菓派出所所長沈鳳堯表示，陳姓女子於1日下午慌張地跑到派出所報案，稱其外出購物返家後就發現兒子不見，在住家附近遍尋不著，急得像熱鍋上的螞蟻，拜託警方幫忙協尋。

警員吳承澤、謝泰宏獲報後研判男童年紀還小，應該無法走遠，便立即以同心圓方式，從男童住家開始往外搜尋。員警在大街小巷內穿梭，沒多久就在距離男童住家約300公尺的麵包店前，發現正在哭著找媽媽的男童，員警隨即上前關心，經確認身分後將他護送返家。

陳女見到寶貝兒子平安歸來，立刻上前抱著他哭泣。陳女表示，出門前雖有交代兒子乖乖待在家，沒想到他還是偷跑出門，幸好有警方熱心協助，才能順利找到兒子，之後會記取教訓，不會再讓小孩獨自看家，非常感謝警方的幫忙。