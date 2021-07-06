高雄前鎮19歲呂姓少女未婚懷孕、在家中馬桶產子死胎，7旬阿嬤叫呂父幫忙「處理」、丟到前鎮河，警消連日打撈未果。高雄地檢署認為沒有證據認定女嬰活產，不構成遺棄致死罪，但呂父和阿嬤一起商量棄屍，被依遺體屍體罪起訴。

19歲的呂女父母離婚，2020年3月懷孕不敢讓家人知道，也不敢去醫院做產檢。2020年12月在自家1樓廁所馬桶產下小男嬰。

呂女見小男嬰生下來沒有哭聲和呼吸心跳，趕緊呼叫阿嬤來幫忙。阿嬤趕到廁所一看，馬桶裡都是血水，露出一個小嬰兒的頭頂，簡直嚇傻。由於嬰兒沒有哭聲，阿嬤判斷應該是死產，趕緊打電話叫人在3樓的兒子下來幫忙處理。

呂父下樓看到這一幕，直覺小孫子已在死在馬桶裡，他擔心女兒未婚懷孕之事外流，便聽從母親的指示，將嬰兒撈起裝進垃圾袋，放了一塊磚頭，再騎車載到前鎮河丟棄。

呂女送醫時下體流血不止，醫護人員詢聞她孩子去哪了，呂女說生下死胎被爸爸和阿嬤處理掉了，才揭發此事。警方獲報後請消防隊到前鎮河打撈2日，最後仍找不到遺體。

偵查時呂家祖孫3人均坦承犯行，檢方認為沒有積極證據認定呂女產下的嬰兒是活產，因此不構成遺棄致死罪。檢方也檢視3人手機，認為主張丟掉嬰兒是呂父和呂女的阿嬤，依遺體屍體罪起訴2人，呂女則處分不起訴。