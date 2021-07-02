桃園市蘆竹區一名80歲的吳老先生，30日凌晨1時因擔憂電話費帳單逾期未繳會額外產生費用，臨時起意外出至超商繳納費用，沒想到回程時忘了回家的路，所幸巡邏員警耐心地查出吳老先生的身分，並趕緊駕駛巡邏車載老先生回家休息，及時送暖。

蘆竹分局南竹派出所於30日凌晨2時許，接獲蘆竹區富國路三段物流公司管理員報案表示，有一名長者疑似迷了路，不知如何返家。警員廖柏凱、王凱恩立即前往現地查看，發現有名老先生面色慌張地坐在管理室外休息，兩位員警先安撫老先生的心情，與老先生聊天一段時間後，依循老先生給的片段資訊查出老先生的身分，並找到其住處，立即駕駛巡邏車載吳老先生返家休息，吳老先生的家屬也表示，非常感謝警方的熱心關懷，讓父親可以平安返家。

經了解，這老先生當晚正要睡覺時，才想起家中上個月電話費尚未繳納，且發現早已逾帳單繳款期限多時，擔心需要支付額外的費用，因此臨時起意出門至超商繳款，卻於返家途中迷失了方向，身上剛好也忘了帶手機，無法聯絡家人，無助之下走到一間物流公司前枯想該如何是好，管理員擔心老先生的安危，隨即向警方報案。

蘆竹分局呼籲，家中如有年長者，應多給予關心並注意其動向，儘量避免獨自出門，以免意外發生。