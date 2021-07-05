員警透過車行軌跡方式得知，迷途老翁一直在長億小鎮附近繞圈圈，經動員線上巡邏警力搜尋，最後順利找到他。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

家住太平區1位近80歲的黃姓老翁，日前晚上10點多忽然肚子餓就獨自騎機車外出買消夜，疑似轉錯方向結果就在離家約2公里外的道路上打轉，家人等待許久深怕老翁發生意外，半夜12點多急忙到太平派出所報案，員警得知老翁是騎車出去的，透過車行軌跡方式得知，老翁一直在長億小鎮附近繞圈圈，經動員線上巡邏警力搜尋，最後順利找到老翁，結束這場驚魂迷途記。

太平警分局太平出所警員洪嘉澤、陳稚允5日凌晨0時許，接獲民眾到派出所報案，稱「高齡80歲的父親騎機車外出買消夜，過了兩個多小時都未返家，請求警方協助找尋」。員警得知老翁是騎乘機車外出到附近攤販買消夜吃，機警的員警透過警用車行軌跡系統，發現老翁一直在離家附近2公里外周邊道路打轉兜圈圈，副所長陳炎文通報線上警力依家屬陳述之特徵前往沿線搜尋，約過半小時許順利在太平路與長億路口發現老翁及所騎乘之機車，並通知家屬到場帶回。

驚魂未定的老翁表示，原本想外出買個消夜，結果很多熟悉的攤販都沒有營業，於是就多繞了一下，加上天黑視線不佳，竟然迷失方向，一直找不到回家的道路。到場家屬發現老翁無恙，頻呼：「感謝老天爺！」第一次碰到這種情形他們，所幸透過員警的幫助找到父親，非常謝謝人民保母的熱心協助。