消防火調人員、彰化檢警今天都深入喬友大樓火場調查勘驗，檢警正深入在追查是否有疏失與人為縱火可能；大樓外廣場有民眾默默放上花束悼念不幸罹難的死者。（謝瓊雲攝）

消防火調人員、彰化檢警今天都深入喬友大樓火場調查勘驗，檢警正深入在追查是否有疏失與人為縱火可能；大樓外廣場有民眾默默放上花束悼念不幸罹難的死者。（謝瓊雲攝）

彰化喬友大樓無情惡火，波及樓上防疫旅館，濃煙帶走4條人命，《火神的眼淚》真實上演震撼全國，彰化縣消防局和檢警都進入火場調查，消防局火場調查鑑識結果尚未完整出爐，但不排除人為縱火可能，檢警也二度勘驗現場，並根據監視器畫面傳喚約談多人到案說明。

根據消防局火調發現，喬友大樓2至4樓為閒置樓層，火警發生前已全部斷電無電力設施，加上2樓先前為撞球室也已閒置荒廢十多年，撞球間內堆放老舊電器、顯示器螢幕等雜物，未插上插座且也沒電，幾乎不可能電線走火。

由於喬友大樓過去就曾發生人為縱火紀錄，多數閒置樓層無人管理，常有遊民、屁孩，和移工自由進出，加上整棟大樓僅1樓和7至9樓裝設監視器，6樓旅館已裝修完成但仍在規畫中，未及加裝監視器設備。

防疫旅館設有專屬電梯可供入住者搭乘上樓，其餘樓層則可由樓梯自由進出，各樓層都設有防火門，除了業者、工作人員，和在5、6樓裝修的師傅、工人和送餐外送員外，是否還有遊民與其他可疑份子，被檢警列入調查偵辦重點。

彰化縣警方已調閱周邊監視器，深入過濾清查對象，並鎖定特殊份子、可疑人士陸續傳喚約談到案說明，全案主辦檢察官楊聰輝除率員警二度勘驗火場，也進駐彰化分局，由於檢察官下封口令，警方對於上午傳喚人數三緘其口。彰檢襄閱主任檢察官葉建成證實已在訊問了解中，至於是否有人被列為被告、關係人，或有任何強制處分？葉建成強調正在積極偵辦釐清當中。