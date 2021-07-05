曾姓男子成立臉書社團，以徵求模特兒拍攝清涼照為名，吸引不少女子拍攝露點猥褻照，由於曾男前女友也曾經是模特兒，擔心分手後她的私密照遭外流而報警，檢警搜索時意外查扣數十名女子猥褻照，竟發現其中1女拍照時年僅15歲，台北地檢署依拍攝少女猥褻照片罪起訴曾男。

檢警調查，曾男自2019年起陸續開設許多臉書社團，貼出年輕女子cosplay或清涼照，並以5000元代價招募年輕女子當模特兒，拍攝清涼 照片，由於曾男的前女友也當過模特兒拍照，分手後擔心裸露照片會外洩，因此向台北市刑大報案。

檢警今年4月搜索曾男住處，在曾男手機、電腦內發現有數十名女子裸露胸部、下體的照片，檢警循線找到10多名女子，女子證稱曾男有給予報酬，是自願讓曾男拍攝。

不過，檢警發現，有1名模特兒是穿高中校服拍照，雖然曾男辯稱對方已經成年，只是配合高中生的拍攝主題，才要她穿校服。

但該名模特兒證稱，她拍照時年僅15歲，是穿當時就讀的是學校制服，加上曾男簡訊對話中透露知悉對方還是學生，北檢依《兒童及少年性剝削防制條例》拍攝少年猥褻行為照片罪起訴曾男，並持續清查是否還有未成年的受害人。

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