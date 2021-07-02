新北市社會局社政顧問葛承澐創辦玉山菊元協會，這波疫情期間已捐出5萬防疫香包分送全台一線防疫人員，透過台北市議員徐立信議員，今（2）日再捐出2.5萬個防疫香包給台北市第一線防疫人員，由台北市消防局副局長畢幼明、警察局副局長林水順代表受贈。

徐立信，感謝承澐老師捐贈防疫香包給台北市防疫人員，疫情已經延續超過一個月，第一線的防疫人員非常努力的堅守崗位，冒著染疫的風險執行勤務，真的讓我們大家非常的心疼與不捨，除了真心感謝他們守護著台北市、守護萬華，大家更要凝聚在一起出錢出力並且給予更多的關懷。

葛承澐表示，因為自己本身是警眷，能為警消多付出一些真的很感恩，感謝企業、扶輪社好朋友們共同響應，防疫香包可以放在身上或者跟口罩放在一起，透過中藥氣味可增加免疫力，更重要的是透過防疫香包傳遞大家對於防疫人員的心意與感謝，讓拿到防疫香包的人可以充滿被關懷的幸福感，其實這是從心理開始改變觀念，心念改變心裡的能量，更加提升自體免疫力。