中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(7)日南投地區及中部以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
氣象局表示，今天午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，明（8）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
此外，氣象局也發布高溫資訊，今天宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷，雲林縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。
中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(7)日南投地區及中部以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
氣象局表示，今天午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，明（8）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
此外，氣象局也發布高溫資訊，今天宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷，雲林縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。