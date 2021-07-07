中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(7)日南投地區及中部以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報。(圖/氣象局)

氣象局表示，今天午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，明（8）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

110.07.07 15:30防疫期間天氣採訪直播

此外，氣象局也發布高溫資訊，今天宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷，雲林縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。