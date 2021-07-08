7月13日起微解封，很多人等著出遊，中央氣象局表示，明(9日)至周六(10日)西半部因午後對流強，仍有局部雷陣雨的機率，主要下在山區；周日起水氣漸增，下周三(14日)太平洋高壓減弱，相較於本周，午後更容易有劇烈降雨，且強降雨範圍擴大到平地，其他時間降雨機率也會提高，各地氣溫稍降。

午後雷雨連炸一周 氣象局最新說明｜2021.07.08

氣象局指出，明天各地大致為晴朗穩定的天氣，午後中南部偏向高屏一帶、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，也可能影響到傍晚之後的天氣；各地高溫普遍來到32至35度，尤其宜蘭、大台北地區、高屏內陸地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。

8至9日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六至下周二(10日至13日)水氣會逐漸增多，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，午後雷陣雨影響的範圍也會逐漸擴大。

下周三(14日)起水氣明顯增加，降雨情況更為明顯，除了山區以外，平地受影響範圍也會越來越廣。下周四(15日)東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。16日至18日各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。