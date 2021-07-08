全國三級警戒延長至7月26日，但部分場所微解封，13日起開放餐廳、百貨公司美食街可依指引內用，此外，包括電影院、表演場館、國家風景區、遊樂園、駕訓班、健身房等也適度鬆綁，並開放國內9人以下小型旅行團。

三級警戒延長2周！指揮中心說明「微解封」指引｜2021.07.08

7/13起三級延長，適度鬆綁。(圖/指揮中心提供)

●有條件鬆綁對象，相關規定整理如下：

1. 戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。

國家公園管制調整。(圖/指揮中心提供)

有條件開放國家風景區。(圖/指揮中心提供)

有條件開放觀光遊樂業。(圖/指揮中心提供)

休閒農場管理措施。(圖/指揮中心提供)

森林育樂場所管理措施。(圖/指揮中心提供)

教育場域適度放寬。(圖/指揮中心提供)

有條件開放駕訓班授課。(圖/指揮中心提供)

國道、省道休息站用餐管制措施。(圖/指揮中心提供)

有條件放寬台鐵、高鐵非付費區內用。(圖/指揮中心提供)

2. 室內：美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教機構、文化中心。

展覽館管理措施。(圖/指揮中心提供)

表演場館管理措施。(圖/指揮中心提供)

電影院管理措施。(圖/指揮中心提供)

教育場域適度放寬。(圖/指揮中心提供)

3. 室內外運動場館(游泳池除外)、高爾夫球場。

教育場域適度放寬。(圖/指揮中心提供)

4. 餐飮場所(餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用。

餐飲業管理措施。(圖/指揮中心提供)

餐飲業管理措施。(圖/指揮中心提供)

用餐距離限制。(圖/指揮中心提供)

百貨賣場管理措施。(圖/指揮中心提供)

百貨賣場管理措施。(圖/指揮中心提供)

百貨賣場美食街管理措施。(圖/指揮中心提供)

傳統市場及夜市管理措施。(圖/指揮中心提供)

傳統市場及夜市管理措施。(圖/指揮中心提供)

5. 國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝。

影視劇組管理措施。(圖/指揮中心提供)

●三級警戒延長期間仍須關閉場所如下：

三級警戒延長仍須關閉之場所。(圖/指揮中心提供)

宗教場所有條件開放。(圖/指揮中心提供)

全國人民團體、合作社放寬會議措施。(圖/指揮中心提供)

1. 休閒娛樂場所：

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、自助選物販賣機營業場所、釣蝦場、桌遊場所及其他類似場所。

2. 教育學習場域：

社區大學、樂齡學習中心、訓練班(駕訓班除外)、K書中心等其他類似場所。

3. 觀展觀賽場所：

會展場館、游泳池等其他類似場所。