全國三級警戒延長至7月26日，但部分場所微解封，13日起開放餐廳、百貨公司美食街可依指引內用，此外，包括電影院、表演場館、國家風景區、遊樂園、駕訓班、健身房等也適度鬆綁，並開放國內9人以下小型旅行團。
●有條件鬆綁對象，相關規定整理如下：
1. 戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。
2. 室內：美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教機構、文化中心。
3. 室內外運動場館(游泳池除外)、高爾夫球場。
4. 餐飮場所(餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用。
5. 國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝。
●三級警戒延長期間仍須關閉場所如下：
1. 休閒娛樂場所：
歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、自助選物販賣機營業場所、釣蝦場、桌遊場所及其他類似場所。
2. 教育學習場域：
社區大學、樂齡學習中心、訓練班(駕訓班除外)、K書中心等其他類似場所。
3. 觀展觀賽場所：
會展場館、游泳池等其他類似場所。
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