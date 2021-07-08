全國三級警戒再延至7月26日，部分場所13日起有條件微解封，不過指揮中心微解封指引超級複雜，讓民眾聽到崩潰。對於各單位相關管制措施，網友指出健身房不能共用器材最匪夷所思，質疑難道要自己帶跑步機去嗎？眾人抱怨「一堆現制」、「聽一半就放棄」，一片吐槽聲下，有人傳授一招「在家待好待滿」最萬無一失。

指揮中心今(8)日宣布，13日起微解封，包括餐廳、百貨公司美食街可內用，電影院、國家風景區、健身房等多處室內外場所也鬆綁，不過都是「有條件」開放，由於各部會規定不一，且各個場所限制一堆，民眾看到霧煞煞。

三級警戒延長2周！指揮中心說明「微解封」指引｜2021.07.08

有網友在網路論壇《PTT》表示，聽著指揮中心的微解封指引，各個單位、各個場所一堆指引、一堆限制，還有一堆特殊狀況，好奇大家聽完這些指引能真的完全了解嗎？質疑有多少人、多少店家可以完全落實？直言好像回到學生時期的考試，要硬背答案還會背錯的惡夢。

面對微解封亂象，原PO認為，7月26日前，能居家上班的人還是繼續居家上班，直呼在家待好待滿最好。貼文一出引起熱烈迴響，網友紛紛回應「超複雜…我聽到一半就放棄了」、「等懶人包」、「台灣就是喜歡把單純事情搞複雜化」、「板子做那麼小，看都看不到，到底寫什麼啦？」、「看不懂之外，標準也很怪」、「不如不要解禁」、「越講越複雜」。

三級警戒延長仍須關閉場所。(圖/指揮中心提供)

還有不少人認為標準匪夷所思，指出健身房不能共用器材，難道要自己帶跑步機去嗎？K書中心原本就有隔板、隔間不開放，但電影院這種開放空間卻開了，質疑指引複雜就算了，最大問題是誰去督導，誰去檢舉違規？