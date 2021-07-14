國內今(14)日新增17例本土個案，創三級警戒以來新低，對於近日疫情明顯趨緩，有網友興奮問道「7/26應該可以解封了吧？」貼文一出，引起廣大迴響，還有網友直接點名將近2周零確診的高雄應可帶頭解封。

指揮中心公布，今新增17例本土病例，是三級警戒以來，確診數最少的一次。有網友在網路論壇《PTT》表示，今天只有新增17例確診，可以看出疫情在這幾周已經大幅趨緩，認為7/26應該可以解封了吧？

貼文一出，許多網友也跟著說「立即解封」、「這次一定會解的」、「今天就可以開放內用了吧？不知道在封三小」、「超穩！下禮拜+0不是夢」、「穩噠噠」、「南下玩一波」、「會不會解不知道，內用一定會開放」。

根據指揮中心公布，今天新增的17例本土病例，有9例為隔離期間或期滿檢驗陽性者，個案分布以台北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及台中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中。

有眼尖網友發現，全台已有多個縣市近日都是零確診，高雄甚至已經將近2周零確診，質疑為什麼還要等到7/26？直指「高雄不是快連續14天+0了，先帶頭解封！」不過也有人認為，應該先維持現狀再觀察幾天比較保險。