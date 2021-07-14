指揮中心昨（13）日宣布，開放18歲以上民眾可上網登記疫苗接種意願，進入1922網站後，除了輸入身份證字號外，還要健保卡卡號，一名女網友表示，在填寫健保卡卡號時才驚覺出事了，因為拿出健保卡一看，發現健保卡正面竟變成一片空白，卡號全不見了，她當場傻眼，直呼「變成次等公民」。

這名女網友昨(13)日在《Dcard》表示，一起床發現可以登記疫苗了，不料竟在健保卡這關出事！從照片中可見，她的健保卡似乎被磨損嚴重，不僅看不到卡號，包括身分證字號和姓名、生日也都不見了。

網友PO出自己的健保卡，竟變成一片空白。(圖/截自Dcard)

原PO還貼出她跟妹妹的對話紀錄，妹妹看到她的健保卡後笑稱「這掉在路上，都不知道是誰的卡」，原PO則無奈自嘲「是我把自己變成次等公民的」，直呼只好去更換健保卡了，並好心祝福大家意願登記順利，而且都打得到疫苗。

照片曝光後引起眾人好奇到底是怎麼弄的？原PO回應，自從把健保卡借放在男友錢包後，下次看到就變成這樣了。網友則紛紛回應「男友錢包裡放砂紙嗎？」、「感覺不是簡單的砂紙可以用成這樣」、「弄成這樣不簡單」、「男友錢包威力驚人」、「隔著螢幕都能感受到怨氣」。

原PO開玩笑表示，會不會是因為他們台南的空氣有砂糖，所以被砂糖磨掉了？她自己看到時也傻眼，對於網友說她男友錢包威力驚人，她則笑說比較希望他的錢包財力驚人。她並指出，檢查後發現，雖然健保卡晶片沒壞，但換一張還是要工本費200元。