第三輪公費疫苗今上午陸續發送預約簡訊給符合接種資格的民眾，一名女網友表示，家中長輩收到簡訊後，她猛然發現預約序號後6碼竟然是「919744」，崩潰直呼「賣鬧啊！」貼文曝光引發網友熱烈討論。

原PO今（20）日稍早於臉書社團《爆廢公社》指出，家中長輩上午收到通知可預約打疫苗的簡訊，但她仔細一看赫然發現，序號後6碼竟然是「919744」，發音與「救一救去死死」相似，令她崩潰直呼「賣鬧啊」，擔心長輩發現後會認為是不吉利的象徵，並好奇問「大家都收到什麼序號？」

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈回應，「就序號而已，這也能聯想」、「沒去打才是744」、「有疫苗可以打就別想太多了」、「還是妳想等高端」、「這不是給妳選車牌好嗎？」

另外留言中也有人認為，「超不吉利，勸妳放棄」、「真的耶！要不要乾脆不要打了」、「不好意思，忍不住笑出來」、「換成『救一救去試試』，也是可以呀」、「長輩難免會聯想到不好的去」。

一名女網友表示，家中長輩收到簡訊後，她猛然發現預約序號後6碼竟然是「919744」，崩潰直呼「賣鬧啊」。（圖／翻攝自爆廢公社）

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