全國升至三級警戒已逾2個月，近日國內疫情趨緩，於13日實施微解封，7月26日是否能如期解除警戒，關鍵在本周，只要沒有爆發新的群聚感染、疫情維持平穩，中央流行疫情指揮中心將朝「二大方向」研議降級後的相關指引措施。

行政院長蘇貞昌昨（19）日上午召開擴大防疫會議，與指揮中心指揮官陳時中及各部會討論降級一事，會中陳時中表示，疫情趨緩已達降級條件，即便降級仍需配合嚴謹的管制措施；另外，蘇貞昌也說，在全國人民的配合下，國內疫情稍為獲得控制、朝好的方向發展，但也不能掉以輕心，會請各部會訂定防疫相關指引措施。

三級警戒降級2大重點。（圖／中時新聞網製表)

據《鏡週刊》報導，因國內疫情趨緩，確診數字一度降至個位數，決策高層指出，雙北仍偶會出現小型群聚，本周將是觀察重點，若各縣市確診人數都能維持在個位數，且未有新的群聚爆發，三級警戒有望於26日降級。

決策高層說，本周也會陸續研議相關指引及配套措施，避免像國外進入不斷解封、封城的循環，因此即便降級，有些防疫規定「也暫時回不去了」。

決策高層指出，若要鬆綁防疫措施有2大方向，第一，是否能維持社交距離、減少近距離接觸；第二則是與不特定人士接觸時，能否精準疫調、迅速匡列。另外，降級二級後，也會針對哪些時候能拿下口罩、集會等配套措施等進行討論，不過實際措施仍待研議定案後，由指揮中心公布。

三級警戒鬆綁防疫措施2大方向。（圖／中時新聞網製表)

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