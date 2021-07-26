27日全國將降為二級警戒，行政院也研擬相關產業振興方案，並鬆口還有1600億特別預算，何時上路備受期待。兒童遊戲業者，等待降級恢復營業，讓庫房中的電動車可以再次搭載孩童的歡樂。（王英豪攝）

此次疫情受創嚴重的餐營業者，等待何時可以拉開封鎖線，恢復營收。（王英豪攝）

此次疫情受創嚴重的餐營業者，等待何時可以拉開封鎖線，恢復營收，現在民眾利用空間跳國標舞。（王英豪攝）

全國三級警戒27日將降為二級，新北市長侯友宜今（26日）表示，將以市民們的低度活動或疫苗的覆蓋率等指標監測，若疫情隨時有狀況，隨時可以拉回警戒三級，依據科學方式來做好面對警戒二級的因應。

侯友宜表示，從警戒三級降為警戒二級，必須要戒慎恐懼，絕對不能掉以輕心，一定要做好很多的監測指標來看，警戒三級到警戒二級，疫情隨時如果有狀況，隨時可以拉回來警戒三級，讓疫情隨時可以得到控制。

侯也說，這些相關的指標如市民們的低度活動或是疫苗的覆蓋率等等這些相關指標，都會在下午的整個防疫會報裡面跟市民朋友報告清楚。

新北市一定有一個非常完整的監測系統隨時來提醒市民朋友，警戒二級有狀況了，如果這個指標再往上升的時候，就要趕快拉回警戒三級，要限制哪一些相關的業務以及要限制哪些相關的活動，必須要更謹慎面對一個疫情的態度，還有所有的依據的科學方式來做好面對警戒二級的因應。