全國疫情警戒明（27）日起降至二級，但採「降級不解封」，今日行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議，他表示，部分地方政府視各地疫情狀況有較嚴格的做法，他要求各部會必須嚴格落實相關指引與措施，並持續與地方政府溝通，隨時滾動檢討，務必防範疫情再次擴散。

今日與會人員除蘇貞昌、羅秉成外，還包括行政院副院長沈榮津、祕書長李孟諺、政委黃致達、指揮中心指揮官陳時中、經濟部長王美花、教育部長潘文忠、內政部次長陳宗彥、衛福部次長薛瑞元、石崇良、疾管署長周志浩、副署長莊人祥。

25日是三級警戒降級前最後周日，台北第二果菜市場旁的傳統市場一早湧入許多買菜市民，市場內人潮摩肩擦踵。(圖/黃子明)

指揮中心指出，全球疫情持續上升，周遭國家上週病例數仍持續增加，且Delta變異株之流行繼續擴大，已變成世界最主要的病毒株。由於運補順暢、疫情穩定，全國專責病床空床率已達九成，中央集中檢疫所空床率也有76%，酒精、口罩、防護衣等醫療防疫物資也很充裕，因此國內防疫量能非常充足。

另因莫德納疫苗須於解凍後28天施打完畢，針對各地方政府所配莫德納疫苗可能屆臨期限的部分，指揮中心會持續加強追蹤調配，不浪費珍貴的疫苗。

蘇貞昌表示，鑒於變種病毒仍在國際間流竄，有關邊境管制部分仍須嚴格執行，不可掉以輕心；而國內疫情趨緩，大部分的傳播鏈都能有所掌握，不明感染源的數量也漸趨減少。對整體疫情朝正向發展，他感謝指揮中心對於疫情掌控的辛勞，而上週末國人出遊情形稍有趨緩，也要感謝國人願意配合防疫政策，並請指揮中心針對可能潛在的傳播鏈必須隨時掌握狀況，透過宣導、篩檢並採行適當的防疫措施等方式全力防堵。

針對三級警戒將於明（27）日降為二級，指揮中心以及各部會就業管範圍，已於上週陸續訂定配套之防疫指引，有部分地方政府因應各地疫情狀況而有較為嚴格的作法，蘇貞昌也請各部會必須嚴格落實這些指引及規範，並持續與地方政府溝通，適時滾動檢討，務必防範疫情有再次擴散的機會。