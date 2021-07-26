疫情警戒降至二級，阿里山國家風景區管理處依中央流行疫情指揮中心通案性原則，明起有條件開放景點設施56處、公廁30處和遊客中心3處。（阿里山國家風景區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫情警戒降至二級，阿里山國家風景區管理處依中央流行疫情指揮中心通案性原則，明起有條件開放景點設施56處、公廁30處和遊客中心3處。（阿里山國家風景區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

7月27日至8月9日疫情警戒降至二級，阿里山國家風景區管理處依中央流行疫情指揮中心通案性原則，明起有條件開放景點設施56處、公廁30處和遊客中心3處，遊客中心、停車空間由載量40％放寬至50％，另基於尊重、配合落部決議，新美、達邦、特富野及樂野部落的設施仍暫不開放，多處仍在施工中的步道也持續封閉。

阿管處表示，阿里山鄉內各處景點設施是否開放，需配合各部落決議，目前除新美、達邦、特富野及樂野部落設施暫不開放外，來吉、山美、茶山、里佳4大部落及豐山社區將配合景點設施開放，但未來如各部落及社區有最新決議，阿管處會配合調整。

除了56處設施、30處公廁，阿管處轄內開放的遊客中心、停車空間載量從40％放寬至50％，另具單一出入口的觸口、文峰遊客中心及里佳資訊站，仍實施實聯制、量測體溫及容留量管制。非封閉型景點如步道、涼亭，遊客應配合全程配戴口罩，保持社交距離。

阿管處說，依法禁止戶外100人以上，室內50人以上群聚，會持續監測人流聚集狀況並適時分流、管制或封閉，至於停車空間有載量限制，請遊客務必遵守疏導人員指引，勿違規停車，以免受罰。