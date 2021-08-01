俄羅斯軍方救援單位說，一架俄羅斯航太軍的 Su-35 戰鬥機，在星期六因故障而墜毀在遠東地區。不過這起墜毀事件有些奇特，飛行員在發覺故障後選擇彈射，但是戰機卻在無人操作狀態下，持續保持平穩飛行，直到高度過低到落入海中。

防衛部落格(Defense blog)報導，戰機從俄羅斯西伯利亞遠東的伯力(俄國稱哈巴羅夫斯克)起飛，就在起飛4分鐘後，飛行員就從儀表上看到引擎故障的通知，他決定啟動彈射逃生，人也安全降落在地面等待救援人員來接應。然而，失去駕駛的戰機並沒有失控，繼續平穩的朝庫頁島飛去。

後來，飛機就逐步的降低高度，在鄂霍次克海墜毀。這起事件沒有人員受傷或損壞。

救援官員的一份報告稱，這架Su-35戰機正在進行訓練飛行，在發動機出現故障警告後，飛行員選擇跳傘也是沒有錯的。至於事故原因仍要調查。

Su-35是蘇 Su-27的最終改良型，北約稱為「側衛E」(Flanker-E)，它為單人座、雙引擎、多用途的空中優勢戰鬥機，採用由兩台改良型 AL-117S 渦扇引擎提供動力，並裝有推力向量噴嘴，使戰機具有極佳的機動性。固定武裝為1門30公釐機關炮，總共有12處外掛點，在不加油的情況下，航程超過3500公里。