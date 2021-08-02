台達電(2308)上半年每股盈餘為5.46元，台達電董事長海英俊表示，第3季能見度蠻清楚的，一定比第2季好，獲利雖然有很多不確定因素，下半年毛利率非常有可能維持30%，下半年會比上半年好，兩家美系外資及日系外資雖然評等多維持「建議買進」及「優於大盤表現」評等，但日系外資下調台達電目標價至340元。

渡過受到IC等零組件缺料影響的第2季，台達電下半年營運可望遵循往年趨勢，海英俊表示，缺料最艱難的時間應該快過了，最壞是7月，8月會好一些，今年每一季成長曲線跟往年差不多，第1季到第3季往上，第4季往下一點，第3季訂單能見度蠻清楚的，一定會比第2季好，第4季雖然有許多不確定因素，能見度不高，但也不會下來太多；由於台達在很多供應商都是重要客戶，購料及拿料有優先順序，且公司跟客戶議價溝通一陣子了，產品漲價會在8月及9月反應出來，下半年毛利率非常可能維持在30%，下半年業績會比上半年好很多。

台達電法說會後，兩家美系外資維持台達電「建議買進」評等，其中一家美系外資預期，台達電下半年營收將受惠於強勁的IA、電源解決方案及網通電源需求回升，且零組件短缺於第3季緩解可望使毛利率改善，我們相信電動車充電及電源轉換相關在未來兩到三年營收貢獻將達10%，維持台達電目標價320元。

日系外資雖然重申台達電「優於大盤表現」評等，但將台達電2021年到2023年每股盈餘下調0%到7%，以反應今年第2季營收及利潤率低於預期，並將目標價從350元下調至340元。