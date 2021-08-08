美國印更多美元，美股反而更吸金，上半年美國共同基金淨流入九千億美元，創史上新高，也超過上半年全球其他地區投資基金的總和。不過因為缺工、缺料影響，美國第二季經濟成長率六．五％，低於預期。儘管這次企業季報公布，獲利超過預期的公司超過八成，但是以尖牙股為首的蘋果、亞馬遜、臉書等，都對未來一季較為保守；谷歌則出現大股東賣股套現。這些都是高總市值公司，後續走勢將影響美股走勢。

聯電產能利用率逾一○○％

再者，美國疾病管制與預防中心（ＣＤＣ）鑑於Delta病毒肆虐，病例激增，日前宣布不論疫苗接種與否，室內、外都必須佩戴口罩的規定，讓美國零售業者傷透腦筋。全球疫情似乎反反覆覆，美國身為新冠疫苗全球最大生產國家，還是存在一定隱憂。

大公司看法保守，但是前十大總市值公司帳上現金超過一．五兆美元；銀行股經過去年低迷，手上也是有龐大現金；加上國際油價維持在七○美元之上，能源股獲利不會太差；另一方面民間存款超過一兆美元，加上近期中國在美掛牌股紛紛大跌，對美股指數影響也不大，所以美國要出現另一次大崩跌並不容易。只是要再強勢上漲似乎要有新誘因出現，否則將是以高檔震盪為主，季線不破前就是各類股輪流表現。

較特殊的是費半指數竟然在重量級權值股台積電ＡＤＲ、英特爾股價未見大漲下，僅由德儀、輝達及超微加上設備股科磊、應材等上漲，指數就創歷史新高。科磊及應材對於設備出貨持正面看法，屬於大公司三星、英特爾及台積電大幅度增加資本支出受惠者，對照台灣就是台積電供應鏈包括漢唐、家登、京鼎、萬潤、迅得等。而輝達及超微主要就是靠台積電先進製程奧援，在ＧＰＵ及ＣＰＵ欲超車英特爾，超微股價近期創新高，也帶動祥碩及健策大漲；祥碩主要供應超微ＰＣ相關應用晶片組。健策主力產品為均熱片，並專攻超微伺服器處理器相關應用，去年營收占比成長逾五成。再者是先進製程落後台積電的三星，竟然說要漲價，似乎顯現半導體真的熱。而只要費半站在三二○○點之上，就屬於相對強勢。

蘋果也提出缺晶片之說，但最主要還是在成熟製程方面的基頻等晶片，換句話也就是二八奈米製程以上的確市場供不應求，影響包括驅動ＩＣ、類比ＩＣ、MOSFET、記憶體控制晶片等。而這方面有龐大產能的聯電公布季報，第二季接單暢旺且產能利用率超過一○○％，加上順利調漲晶圓代工價格，第二季平均毛利率季增四．八個百分點達三一．三％，較去年同期提高八．二個百分點；第二季稅後淨利一一九．四億元，季增十四．五％，與去年同期相較大幅成長七八．八％，每股淨利○．九八元優於預期。相較於台積電的第二季毛利率險守五成，為七季來低點；營益率降至三九．一％，為近六季來首度失守四成，一個較前季成長、一個衰退，凸顯聯電營運在成熟製程加持下，獲利急速拉升。聯電估第三季晶圓出貨將季增一至二％，晶圓平均美元價格增加六％，平均毛利率將提升至三五％，以此推估下半年聯電ＥＰＳ超過二元是必然的。同時該公司也認為至明年都是這種供不應求。以此預估聯電今年ＥＰＳ將超過四元，遠優於去年的二．三五元，外資馬上調升評價至百元之上。不過先前外資也調降聯電目標價至四○元，外資的話參考就好。技術面在五五．八至五九．九元出現歷史天量，站穩六○元有利向今年新高價挺進。

力晶集團頻頻釋出利多訊息

聯電大好，台積電陣營的世界也同樣看好，股價噴出，也刺激到在興櫃市場的力積電。力積電今年有意轉上市，有聯電交出亮麗成績單，力積電看來也不會太低，尤其力晶集團旗下的愛普上半年ＥＰＳ交出十．八九元超好成績、力旺七．二元，兩者股價都呈現多頭走勢。

另一家晶相光以感測晶片為主，汽車電子化最需要配備是前後雷達及感測晶片，ＣＩＳ相關晶片在沉寂一年後，有開始抬頭現象。全球最大ＣＩＳ晶片廠安森半導體（ON.US），公布第二季營收為十六．七億美元，較去年同期成長三七．五％，同時也從去年虧損一四○萬美元轉為淨利潤為一．八四億美元，並對後市看好，股價聞訊大漲創歷史新高。排名第二的就是Sony，股價距離歷史高點一二五四五日圓只有九％空間；而中國的韋爾股份，當初收購OmniVision後，實力大增，在車用及手機ＣＩＳ方面發展都領先中國企業，最近中國股市大跌，該股相對抗跌。也代表ＣＩＳ受到注意。而台灣就是晶相光及原相，尤其是原相去年股價幾乎都沒漲，全年ＥＰＳ上看十四元，目前ＰＥ不到十五倍，上半年ＥＰＳ六．七七元。

而力晶集團的晶相光成功開發出合於前裝市場規格的AEC-Q100封裝，產線已量產出貨，更有望導入一線車廠供應鏈，第二季營收十．八六億元，年增達一○一％，季增也有十七．六％，四月營收為三．三億元、ＥＰＳ○．八六元，超過第一季一半，五、六月營收再走高，五月單月ＥＰＳ一．○八元，加上以公布的四月，合計ＥＰＳ一．九四元，預估單季ＥＰＳ有機會挑戰三元以上，等於上半年每股就有機會賺超過四．五元，七月營收又創今年新高，全年超過十一元並不難，尤其有力積電奧援，股價有近一步調升空間。

力晶集團有力積電要轉上市，ＩＣ設計ＩＰ的兩家公司愛普及力旺都是高價股，加上晶相光，看來董事長又是今年股市大贏家。此外，同欣電預計也受惠。

安森半導體財報好，其實另一家車用電子大廠恩智浦公布季報，在車用晶片營收大幅成長，年增達八七％，淨利達突破四億美元，公司認為終端市場強勁成長力道將延續至下半年與明年。

國際汽車電子半導體公司股價強勢

而歐洲歐洲關鍵汽車晶片供應商意法半導體執行長稱，晶片短缺情況將在二二年逐步改善，但要將恢復正常的話，至少在二三年上半年。而今年意法晶片的均價較前一年上漲五％，預測二一年下半年和二二年將持續上漲。重要是意法半導體第二季淨利達二九．九億美元，較去年同期成長五成，優於市場預估。義法半導體、安森、恩智浦等，近期股價不是創歷史新高就是在相對高檔，即便先前看法較保守德儀，目前股價約一九○美元，距離歷史高點一九七．五八美元也不遠。

日本豐田身居全球前兩名大廠，車用半導體一向備有庫存，近期股價站穩一萬日圓，距離歷史天價一○三三○日圓只有三％左右空間。美國的通用及福特也是高姿態整理，顯示汽車業在汽車晶片逐漸有解下（拜台積電之賜），有買氣推動，整個供應鏈應該越來越好。

若是如此，台積電在政策性被迫生產毛利較低的汽車晶片壓力也將減小，有利於恢復高毛利。現在對台積電的消息幾乎都是利空，除毛利率下降外，英特爾挾美國政府投資威力大喊要超過台積電，三星也在三奈米力拚彎道超車台積電，所以台積電在年初出現六七九元高價後，就盤整至今，費半指數創高對其影響不大。但是台積電的競爭底蘊是很深的，董事長公開表示希望股價可繼續往上漲，股價整理久了就是優勢，月ＫＤ值自高檔轉折而下以七個月了，拉長時間有利落底。

封測族群也是受惠者，日月光帶領股價創今年新高，包括華泰、矽格、菱生、欣銓、捷敏都很好。

東南亞新冠肺炎疫情持續延燒，使ＩＤＭ大廠產能無法全力運轉，在下半年傳統旺季效應下，５Ｇ、車用等訂單持續湧入。最近供應鏈更傳出，東芝、英飛凌等ＩＤＭ大廠供貨量能僅剩下三分之二，更有部分大廠暫停回報交期，其中，又以二極體及MOSFET等供貨狀況受影響的程度最大。由於ＩＤＭ大廠在二極體、MOSFET供貨動能全面受限，將有望讓台半、強茂、朋程、大中、尼克森、杰力及富鼎等台灣二極體、MOSFET廠全面受惠，並帶來新一波漲價商機。

塑化股半年報不少亮點

面板雙雄友達及群創，儘管面對大尺寸面板開始跌價，且NB出貨高峰已過，但是兩家公司第二季獲利數字都非常優，分別為一九五億元以及二一四億元，都是近十年單季最高一次，且上半年累計各賺三一三.六億元及三二九億元，就算保守預估今年全年賺五百億元問題不大，以這種成績股價卻只有二十元出頭，相對是偏低，有利走大箱型。

傳產部分，台塑團總裁王文淵樂觀集團今年獲利動能。他認為，今年集團獲利總和要超越一九年的二○五九億元應非難事，若要趕上歷史高峰年三六九四億元則仍有些差距，但會以此為目標，整體而言，可望回到疫情前的水準。法人估，台塑集團今年總獲利數字應可超挑戰三千億元大關，較去年的一三一四億元至少翻倍成長。今年台塑及南亞大旺，每股獲利都挑戰十元及九元以上機會，兩家公司也順利填息，由於美國基礎建設對於ＰＶＣ等塑化產品需求一定強勁，加上集團投資的越南鋼鐵廠轉虧為盈大賺（預估今年將超過二百億元），這兩家公司將是該集團今年主角，而中國水災不斷，對於ＰＶＣ及ＤＯＰ需求旺盛，尤其七月底ＤＯＰ價格已上漲至一五三○○人民幣／噸，今年累計漲幅高達四六％，聯成上半年ＥＰＳ一．八八元，第三季將更好，全年每股有機會挑戰三．五元以上，股價卻不到三○元。同樣第一季ＥＰＳ就繳出二．○九元的國喬，股價不到三○元也是偏低了。

台股這次從一八○三四點下殺至季線之下一七二五二點後反彈，再次站穩季線之上，不過單日量能可能不會再超過六千億元新高了，指數將是大箱型，有利個股表現。這次櫃買指數領先站穩所有均線之上，意味著將是個股表現的天下，尤其是電子股。

全文及圖表請見《先探投資週刊2155期精彩當期內文轉載》