今日是一年一度的農曆七夕情人節，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分享七夕必須留意的8大禁忌，包含禁提分手、禁吃牛肉、避免穿破洞衣褲、不宜打罵小孩、避免搬動小孩的床、床上不可擺娃娃，最後謹記下午4點後才能拜床母，就連祭拜的供品都要慎選，若不小心觸犯地雷當心衰整年。

▍1.不宜在七夕提分手

鬼月7月7日為極陰月、極陰日，若在七夕提分手，未來容易不幸福，也會不被牛郎織女祝福。

▍2.避免吃牛肉

因為牛郎過去的工作為照顧牛，所以七夕大餐盡量避免吃大量的牛肉，否則會冒犯牛郎，讓情侶間容易出現爭執或衝突。小孟老師表示，若不小心吃到，可以在吃完後做善事或做功德，即可化解。

▍3.避免服裝上有破洞

織女過去的工作為織布，若穿上破洞衣褲，代表感情上將會出現缺憾，未來感情可能會出現難以彌補的裂痕，恐因此結束感情。

▍4.不可以打罵小孩

七夕床母會來，因此不可以打罵小孩，以免觸怒床母。

▍5.下午4點後才能拜床母

拜床母盡量要選在下午4點至晚上6點半的時段，小孟老師解釋，因床母是半陰半陽的神，在傍晚拜最好，能讓小孩安安穩穩的睡。

▍6.搬動小孩的床

若在七夕時搬動小孩的床，很容易驚動床母，減低對小孩加持的力量。

▍7.拜床母不可拜魚、酒、青菜、擺筷子、瓜子

床母不挑刺，因此不可以拜魚；床母喝醉不會照顧小孩，因此不可以拜酒；不可以拜青菜，因台語諧音同「青青菜菜」，象徵隨隨便便；不可以擺筷子，因為民間流傳床母會拿筷子打小孩；不可以拜瓜子，代表床母會唸孩子。

▍8.床上不宜擺娃娃

七夕床母來，要把假娃娃拿走。

最後，小孟老師也分享3大七夕超強開運法：

▍1.求感情

若要求感情，七夕是一年中能量最強的日子，可在七夕晚上7點，在一張銀色的紙上剪7個圓圈，貼在放在窗戶旁，象徵北斗七星，牛郎織女必會來相會，很快就會帶來感情，若你有暗戀的人，貼完七星後，可觀想對方的臉，就能有情人終成眷屬。

▍2.求財運

七夕可攜帶一罐水到七娘媽與月老廟，水不要打開，選擇上午11點到下午1點間放在七娘媽或月老廟桌上祭拜，拜完後立刻喝水，喝完後49天後，能得到強大的桃花貴人或金錢貴人。

▍3.求小孩乖

民間相傳七夕是床母生日，因此未滿16歲小孩要轉大人時，記得拜床母，小孩會比較好帶。小孟老師分享，要用麻油雞、油飯對著小孩的床祭拜，床母必會給小孩加持。