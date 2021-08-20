9月1日將開學，北市因應新冠肺炎疫情研議停課標準，有家長擔心可能沒辦法照顧被要求住進防疫旅館或集中檢疫所的孩童，北市副市長蔡炳坤20日表示，照顧者不一定要父母，但盡量要打過疫苗、年紀不要太大，避免染疫高風險，若有困難也會啟動關懷機制。

北市規定如果1個班級有1名學生確診，整班就必須停課14天，1校若有2人確診就全校停課，確診者要住到醫院或檢疫所，其他經北市衛生局判定匡列的師生，也要住進防疫旅館或集中檢疫所。

蔡炳坤指出，12歲以下到幼兒園被匡列的學童必須要有照顧者，家中若有可安排1人1戶的空間就能待在家裡，否則就須住進防疫旅館或檢疫所，照顧者以打過疫苗的人為優先，若可以的話避免年長者。

他表示，如果是12歲以上至18歲的國中生需要陪同，照顧者也盡量要接種過疫苗、年紀不要太大，避免高風險，市府進一步會研議更詳細的確診和居家隔離指引，讓學校因應。

至於有家長憂心不只1個小孩要照顧該怎麼辦，蔡炳坤說，照顧者不一定是父母親，也可以是叔叔或阿姨，只要是家人、能信賴的人都可以，若還是無法提供照顧，市府會啟動關懷機制，依不同個案情況處理，居家隔離或在家自主健康管理的學生透過線上教學，讓學習不中斷。