行政院院長蘇貞昌提及勞工基本薪資時表示政府要特別鼓勵民間企業，和勞工朋友共享經濟和營運成果，民間企業為員工加薪，展現照顧員工生計的誠意，表態希望調整基本工資，對此，有工會表示，以今年數據觀察至少要調整3％以上，再加計去年未調整，「月薪應該要調整1000元」。

總統蔡英文上任後年年調整基本工資，基本工資月薪由上任前的2萬3800元調整至今年的2萬4000元，調幅達19.95％；時薪由120元提升到本次的160元，調幅達33.33％。

全國產業總工會秘書長戴國榮說，去年在疫情期間召開基本工資審議會，調幅不到1％，月薪僅調整200元、時薪僅調2元，也是蔡英文上任以來調整最少的一次，今年受到疫情影響，重創內需產業，他認為，因此基本工資月薪調幅可以大一些、時薪調幅則可以稍微少一些，尤其應要針對受衝擊的產業有補貼措施。

戴國榮指出，如以今年經濟成長率、消費者物價指數估算，「至少要調3％」，但若再加計去年未調整的希望月薪的部分要調整1000元。

勞動部則說，目前基本工資審議委員會的時間，仍與委員討論中。