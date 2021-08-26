新北市教育局今（26）日線上舉辦「110學年度公私立幼兒園園長（主任）會議」，新北市長侯友宜特別出席，除感謝園所落實防疫工作，並公布110學年度準公共化幼兒園已達206間，可收托超過1萬2000名幼兒。

侯友宜表示，9月1日即將開學，市府補助各園2200萬元購置隔板、快篩試劑等防疫用品，落實防疫設備，以最高規格守護孩子健康。此外，加入準公共化的幼兒園已達206間，也期待更多的私立幼兒園加入，讓照顧孩子們的需求更優質、更平價。

為讓孩子在疫情期間在室內也能運動，新北市教育局邀台北大學體育系教授王宗騰、馬偕護專教授李昭明指導教保人員共同新編《幼兒身體動作課程資源手冊》專書，配合不同年齡層設計運動遊戲，運用在日常課程，協助親師帶領孩子維持基本運動量。

侯友宜說，《幼兒身體動作課程資源手冊》專書讓孩子們在疫情期間能夠用簡易的動健康，讓免疫力大幅提升，提供給幼兒園大家一起來學習。