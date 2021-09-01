BNT疫苗即將來台，新北市長侯友宜表示，新北市已經做好疫苗施打規劃，前置將調查接種意願並造冊，並媒合醫療院所，待中央配發疫苗後，就能入校集中接種。

侯友宜表示，新北今新增確診個案0人，雖然沒有確診個案，仍鼓勵市民朋友出來社區篩檢站，上周市府也針對民生物資市場再次篩檢，包括果菜公司、家禽合作社總計4121人全數篩檢陰性，每隔一段時間就會做。

侯友宜說，幾天開學，家長關心校園防疫安全， 學校都落實用餐隔板、不共食不交談，器材也避免共用，無法戴口罩的課程，體育老師也很用心調整課程內容。

侯友宜表示，大家最關心同學什麼時候可以做好疫苗接種，目前新北市國高中生共計有17萬人，將依中央規劃順序，入校集中接種，請家長安心。

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