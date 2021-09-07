新北板橋幼兒園群聚感染累計16例確診，新北市長侯友宜今下午邀集新北18家急救責任醫院院長，召開急救責任醫院防疫應變會議，即日起啟動第一階段徵用病房，目標三天內專責病房開設達652床，若確診個案增加一週內將開設達1043床。

侯友宜表示，這起感染事件雖然基因定序結果尚未出爐，但相信不論師生或家長，內心肯定萬分焦急，新北市已視同面對Delta 變種病毒來應戰，務必做好萬全準備，希望各急救責任醫院全力協助，全面提升醫療收治量能，

侯友宜說，為加速輕重症分流，新北市已立即擴充集中檢疫中心量能，若確診者大幅增加將加倍開設，由醫院負責集中檢疫中心運作，並結合社區醫療群、運用科技平台，成為區域防疫照護網絡照顧民眾；同時因應篩檢需求增加，希望各醫院協助提高社區篩檢站量能，鼓勵有疑慮的民眾踴躍來篩檢，若有需求，將盡速安排機動篩檢隊進入社區協助採檢，以找出可能的感染源。

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