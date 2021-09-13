新北某幼兒園群聚案已累計29人確診，外界猜疑埃及爸就是這起事件的傳染源。前台大醫院感染科醫師林氏璧表示，目前還未確認裝修工人夫婦的病毒基因序列，是否與幼兒園相同，裝修工人在9月1日發病，但他是在8月12至14日前往板橋某社區，潛伏期長達18至20天，這「不是不可能」，但當時埃及爸還在居隔中，代表感染源並非埃及爸，而是社區恐早有未知的傳播鏈。

林氏璧日前與個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》分析，追感染源並非要獵巫，而是要弄清楚源頭，才能對感染範圍清楚的掌握，特別在Delta變異株進入社區時，更要努力溯源匡列。若因此追殺幼兒園教師、埃及爸，或是裝修工人，「那都大可不必」。

林氏璧指出，沒有人想生病，更何況埃及爸完全依照中央的防疫措施，問題完全不在他身上，要檢討也應該是14天3採檢的檢疫政策，再者目前也未確認裝修工人夫婦的病毒定序，是否和幼兒園完全相同，現在只是先確認他們也感染Delta變異株而已。

林氏璧說，先假設裝修工人的病毒序列與幼兒園一致，依照先前的疫調結果，他在9月1日發病，但他是在8月12至14日去板橋某社區大樓，但當時埃及爸還在居隔中，這代表裝修工的潛伏期高達18至20天，這「不是不可能」，但也代表感染根源不是埃及爸，而是在板橋社區中有未知的傳染鏈在，且在8月12至14日就已有傳染力。

林氏璧接著說，若裝修工人的序列與幼兒園不同，那就是另一個獨立的Delta變異株傳播鏈，同時他也提醒，Alpha變異株一直沒有離開，而Delta變異株可能已經在你我身邊。

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