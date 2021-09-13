國內疫苗短缺，不少長者打了第一劑莫德納後，遲遲等不到施打第二劑。一名網友痛批，最初承諾28天接種第二劑，結果卻一再跳票，認為當初說好的，莫德納只會釋出一半打第一劑，另一半留著第二劑，結果現在連50萬劑都不剩，「超可悲的疫苗政策」。

原PO昨（12）日於PTT八卦板表示，疫情指揮中心曾在6月底、7月初承諾，28天後給長輩施打第二劑莫德納，沒想到7月中旬竟然跳票，又再改口說要間隔10周才能打第二劑，但到現在已超過10周，第九輪公費疫苗依舊沒有長者的莫德納第二劑，待第九輪結束都要超過12周了。

原PO憤怒地說，當初口口聲聲說莫德納情況特殊，所以只會釋出一半的劑量供造冊施打，另一半則是留給接種第一劑的人打第二劑，「結果呢？預留的第二劑去哪了？現在連50萬劑都不剩，超可悲的疫苗政策」。

貼文曝光後，不少鄉民紛紛留言，「沒留第二劑真的是笑死，完全執政疫苗政策」、「有在討論混打BNT了，別急」、「疫苗莫德納買最多，結果卻是這樣」、「南韓催貨成功說會參考，結果還是躺在家裡」、「第二類還沒打滿，慢慢等吧」、「都給官員打完了」、「高官還沒打完啊」。

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