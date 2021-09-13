3人同住家戶傳播率飆50％ 重症醫：3招降低感染風險

新北某幼兒園爆發群聚感染，其中一幼兒家中已有5人確診。胸腔重症醫師黃軒表示，家庭內的成員愈多，家戶傳播愈高，要避免家人之間染疫，佩戴口罩、使用消毒水清潔環境，以及讓空氣暢通，可有效降低感染風險。

黃軒今（13）日於個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》分析，當一個家庭中出現一位確診者，在他未發病前，可能他在家中，至少有5次與家人接觸史了，所以同住家人確診新冠肺炎，其實是常見的群聚感染。

黃軒舉美國研究說明，家庭的成員愈多，傳播率愈高，只要同住家人達3人以上，傳播率馬上會超過50%，但究竟要如何避免同住家人的家庭傳播呢？不外乎就是保持安全社交距離、佩戴口罩及勤洗手。

黃軒表示，家中若出現疑似高傳播者，3招可降低家庭傳播風險，第一為佩戴口罩，在患者發病前戴上口罩，有79%防護效果；相反地，若是在患者發病後才戴口罩，則沒有防護作用。第二，在家中使用消毒水，有77%的防護力，也可以降低家庭傳播風險。

第三則是讓室內空氣流通，黃軒說，最簡單、最大的效益就是打開家中窗戶，讓其保持暢通，可使病毒降低濃度，若家中的窗戶無法開啟，可以利用空調，但千萬不可用室內循環，必須使用是室外循環，將房內的髒空氣排出，否則只會一直將房內的病毒吸入而已。

黃軒也補充說，也可將大門、窗戶打開後，開啟電風扇，促進氣流往外抽送，但切勿將電風扇對著自己吹，這樣會增加染疫風險。不過黃軒說，預防家戶感染最有效的方式，88%為分房睡、57%是佩戴口罩、50%是使用獨立衛浴、43%則是環境消毒，最後26%才是勤洗手，「可見家庭傳播是需要認真去介入，才能有效減少自己被感染。」

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