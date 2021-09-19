總統蔡英文日前表示，各廠牌疫苗取得累積數量已經達到1730萬劑，這當中有國際夥伴的援贈，行政團隊更是天天寫信、週週視訊會議，多管齊下和民間努力的成果。對此，前藍委孫大千譏諷，現在是在催貨，還是在吹牛？蔡英文就算吹牛也要打一下草稿。

台灣自購的108萬劑莫德納疫苗和64萬劑AZ疫苗抵台，蔡英文17日在臉書表示，行政團隊卯足全力，天天寫信、週週視訊會議，多管齊下，不分廠牌都持續催貨，更提到目前疫苗取得累積數量達到1730萬劑，除有國際夥伴的援贈，也有政府民間共同努力的成果。

對此，孫大千今（19日）在臉書發文表示，什麼叫做「天天寫信」？照這種邏輯，至少也寫了100封以上的信了吧？蔡英文要不要公布一下這些信件給大家見識一下；什麼叫做「週週視訊」？視訊如果真的有用，南韓就不用派特使團去催貨了。

台灣現在取得的疫苗，孫大千直言，大多數都是國外友邦和民間團體捐贈的，蔡英文就算吹牛也要打一下草稿吧！連這樣的功勞也要搶嗎？