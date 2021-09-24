臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

行政院院長蘇貞昌23日赴立法院報告，立委高金素梅質詢「台灣缺疫苗，韓國都催了8百多萬劑」，蘇則回應，政府會持續努力催疫苗、台灣疫情控制是世界最好、連國外媒體都報導稱為奇蹟，並稱「蔡總統說，自己從未欠錢趕3點半，只有對催疫苗很用力，『用盡了命在催』」。此言一出點燃網友怒火，有人更直言：「是 『吹』還是『催』，請你講清楚好嗎！」

高金素梅指出，截至9月20日，各國施打2劑疫苗覆蓋率，新加坡77％、英國65％、美國54％、南韓42％，台灣卻只有6.6％。換言之，台灣連新加坡的10分之1都不到。蘇貞昌表示，總體來說，高金的說法的確是確實，「台灣買了很多疫苗還沒進來，政府也痛苦不堪」。

不僅如此，蘇貞昌還加碼爆料：「蔡總統說，自己從未欠錢趕3點半，只有對催疫苗很用力，『用盡了命在催』」。蘇也強調，政府會持續努力催疫苗，但台灣的疫情控制是全世界最好，外國媒體報導，台灣是奇蹟、專業成功「這不是我自己在講」。

蘇貞昌稱蔡英文「用盡了命在催」一事，迅速點燃網路怒火，大批網友湧入臉書相關新聞下留言：「是 『吹』還是『催』，請你講清楚好嗎！」「用盡心力吹牛？」「所以是代表我們的總統無法體會人民的辛苦，她的錢永遠不會不夠花的概念？」、「蘇貞昌吹蔡英文催疫苗很賣力，蔡英文吹蘇貞昌五倍券做得很好，府院關係良好、禮尚往來、上下交相利，便宜了官員，苦了百姓」。