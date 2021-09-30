《大新聞大爆卦》

總統蔡英文與副總統賴清德30日赴台大接種高端疫苗第二劑，但是美國於11月起，規定外國成年旅客必須完整接種疫苗才可以入境，高端不在名單內。資深媒體人黃暐瀚表示，蔡總統如果要去美國怎麼辦？這就是殘酷的問題。看看是要補針，還是特別通行；黃暐瀚也提醒網友，因為她是總統，各位網友不是喔，她能去，你們卻不能去。

黃暐瀚30日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，全世界183個國家超過10億人打AZ，全世界只有70幾萬人打高端，面臨雙重困難。第一重困難是沒有被WHO認證，第二重困難是，只有70萬人打高端疫苗，全世界哪個國家會特別為了他們去開會，來決定要不要通過，所以那個基礎太小了。如果是70億人打過的疫苗，那就不能忽視，因為可能入境的10個旅客裡面，就有1個打過這些疫苗。

黃暐瀚接著表示，日本10月1日開始的縮短隔離期14天。只要打過他們所認證的疫苗，特別是AZ、BNT，且打完兩劑的人進到日本，還是要進行10天的隔離。

黃暐瀚指出，美國則是11月開始實施，沒有打完兩劑疫苗的人，就不能去美國。蔡總統如果要去怎麼辦？這就是殘酷的問題。蔡總統到時若要去美國，看看是要補針，還是特別通行。黃暐瀚此時不禁提醒，因為她是總統，各位網友不是喔，所以她能去，你們卻不能去。