桃園市長鄭文燦6日上《寶島全世界》接受鄭弘儀專訪，談及自己下一步再度四兩撥千金笑說：「我還沒失業，先不要急著幫我找工作！」直言會期不可能換閣揆，他也提到下屆桃園市長選情，兩黨人選都還沒敲定，也都在猜對方人選，不管誰來選都是五五波，他也相信任內讓桃園改變，相信選民會支持成果，他也會用最大力量推黨提名的人選上壘。

鄭文燦說，做好做滿是政治人物對地方的基本承諾，真的要變或有其他決定，要有合理說明跟交代，自己目前就是專心市政沒有其他想法，不諱言外界盛傳有很多劇本，他都要喊話：「我還沒失業，先不要幫我找工作！」

鄭文燦也提到明年事情都無法預測何況2024年，不要為了天邊彩虹踩壞腳下玫瑰，每天都很重要，自己很珍惜市長任期每一天，1天當3天用，重申人生政治劇本不是自己一個人寫的，不可能提早規畫。

鄭文燦也駁斥接閣揆一說，強調現階段來看，不管善意或惡意的放話，都是沒有政治常識，畢竟會期中沒有人會提換閣揆，牽涉內閣總辭、總預算要退回重編等，振興階段怎麼可能有這種考慮，他也直言閣揆人選要問蔡英文總統，結果每個人都變蔡總統，強調他們是同一個團隊有同一個目標，對岸3天來上百台戰鬥機，自己就是做好市長，顧好前瞻、對抗少子化、興建社宅等，貫徹民進黨執政價值。

至於接班人選，鄭文燦說，兩黨目前人選都還沒敲定，自己執政7年，滿意度都有7成5，相信兩黨支持度差異不大，不管誰來選都是五五波，他特別提到國民黨主席剛產生，還沒訂下人選，議長邱奕勝很早就做好準備工作、態度積極，但外界也有點名其他如立委如萬美玲、魯明哲，以及前立委孫大千、吳志揚等，沒有最後拍板定案前，兩黨都在猜對方人選。

鄭文燦不諱言自己心中有底，但不能講太白，相信升格後桃園變不一樣，選民會支持成果，讓桃園走在正確軌道上，自己也會用最大力量推黨提名的人選上壘，但最重要的是該人選要得到人民迴響和共鳴才會贏，目前前立委鄭寶清、彭紹瑾、黃適卓都表態要選，立委鄭運鵬也頻被點名，自己和他們都是好朋友，但最後黨只會提名一個，希望他們保持最好風度、拿出最好表現，就算不選也是幫黨加分，相信12月黨代表大會就會有提名條例，自己會全力支持會贏的人。