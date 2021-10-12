1名網友日前到1間餐廳用餐時，抱怨進門時無人帶位，點餐時舉手長達10分鐘都沒有店員理會，怒批「吃的不是很開心！」不過他事後PO出抱怨文，提到該餐廳竟是「麥當勞」，讓網友當場傻眼，有人笑說「你忘記按服務鈴了」、「那餐廳還沒有提供筷子，要用手拿，太差勁了」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他日前到一間「餐廳」用餐，進門時發現沒有任何店員幫忙帶位，之後自行找到座位後，準備點餐時還一連舉了10分鐘，都沒有任何餐廳店員前來點餐，讓他最後發文怒批「手舉了10分鐘都沒人過來幫我點餐是怎樣？早餐吃的不是很開心！」

該網友事後PO出抱怨文，提到該餐廳竟是「麥當勞」，讓網友當場傻眼，有人笑說「你忘記按服務鈴了」、「那餐廳還沒有提供筷子，要用手拿，太差勁了」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

不過該名網友在PO文講出他所在的餐廳竟是「麥當勞」，當場讓其他網友們傻眼，其他網友留言說，「你有去過麥當勞嗎」、「此篇夠廢」、「沒關係，今天沒人理你，明天繼續舉，保證也沒人理你」，也有不少人說此PO文純屬虛構，原PO發有趣內容搏君一笑罷了。

也有網友留言說，「舉手沒用啦！要拍手叫一聲，店小二給我上來店裡最貴的」、「你沒去過麥當勞吧，舉手櫃臺看不到，要按服務鈴」、「不是啊，你在麥當勞就叫熊貓就好，點餐取餐都同一處，很方便啊」、「要按桌上的鈴啊」、「重點還沒有筷子！還要用手吃，真的很差勁」、「你一定穿的不夠高級，下車還沒人鋪紅毯」。