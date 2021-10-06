廣播電台上有一些律師主持或是法律相關的節目，時常會有一些民眾打電話進去諮詢。在這些問題裡面，最多人問的不外乎就是民事上的借貸或是遺產繼承的糾紛。不過近幾年有一類問題被諮詢的頻率有明顯增加的趨勢，甚至超越不同年齡層，好像變成了許多民眾類似的經驗。那就是跟管委會之間的糾紛。

有一個朋友最近就是因為發現，管委會好像佔用了大樓裡面的公設挪做私用，但在跟住戶收取管理費的時候，卻又有把這一筆帳算進去，覺得自己好像被管委會占了便宜卻又投訴無門，所以就打電話到節目上問律師該怎麼做，甚至有沒有可能就不要繳這一筆，他覺得被多收的管理費了。不過令人意外的是，平常好像都很能站在提問者的立場，替提問者分析各種不同觀點、提出許多建言的律師，在聽到這個問題之後也只能跟提問的朋友說：「沒辦法」。反正身為一個小住戶，如果規約上要你繳管理費，你就只能繳管理費，就算內容可能有爭議、或是你覺得主事的主委或委員不公，你還是只能照繳管理費。律師最後給出的建議就是，不然乾脆就是自己去選主委，加入管委會然後再召開所有權人大會去修改規約好了。

可是這就妙了，因為剛好有另一個朋友當時就是這麼想的。他當時也是因為莫名其妙就被管委會盯上，三天兩頭就要他改善這個、配合那個，原因都是不符合大樓管委會的「內規」，所以才會一直被找麻煩。結果去問了律師也問了民意代表，大家都對這個情況愛莫能助。最後就跟他說，那不然去選委員，然後再當上主委把內規改一改好了。結果問題有順利解決嗎？不但沒有，而且根本就白忙一場。

就算當上委員，沒當上主委可能也做不了什麼。就算當上了主委，可是如果想要修改規約，就必須要召開所有權人大會。可是要召開所有權人大會，不但表決的人數有比例上的規定，連參加會議的人數也都有規定。參加人數沒有達到一定比例，就算會議上表決了什麼內容，也通通都沒有用。於是，把持權力的人就繼續把持權力，但有心要改變或是覺得不合理的住戶，卻也無能為力。

造成民眾的不便，甚至造成少數人可以透過管委會，影響其他人的基本權利，應該不是當初管委會設計的本意。然而在種種實際的操作下，希望民眾能夠自治共治的初衷，竟然隨著時間演變，變成了一個「城邦暴力團」。而且這個足以影響一般民眾生活日常的「小衙門」比真正具有公權力的「大衙門」更可怕的地方就是，政府單位做事要依法行政，而且民眾有疑慮的時候還可以找民代陳情、申訴。但遇上了小衙門欺負人，一般人卻是求助無門。這個鮮少有人注意，卻確實影響許多人生活的問題，絕對是「後蔡英文時代」，無論誰來執政都很難解決，而且可能更加複雜的難題。（作者為口譯工作者）

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