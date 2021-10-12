蔡英文的國慶文告發表後，中共當然是強烈批判，並再次重申反對台獨及和平統一、一國兩制的必要性。國民黨也指責蔡是在兩岸情勢緊張之際，火上添油，使台灣處於更加危險之境。

然而，先不談兩岸關係中的美國因素，習近平和蔡英文的各自表述，之所以堅定維持一貫論述基調，背後其實蘊藏各取所需的利益考量。這也是台海局勢難以緩和的主要原因。

在習這邊，他要鞏固執政威權，繼續擔任中共領導人，就不能不加強反對台獨、批判民進黨的力度，也不能不強調兩岸統一、一國兩制方案的必要性。畢竟，對中共而言，這是一個拖延甚久而不得解決的問題，習既然要爭取一直連任，就必須展現解決這個問題的決心。對習而言，這是為了維繫繼續領導黨和整個國家的正當性，必須凸顯的一個環節。所以，對於兩岸關係及所謂台灣問題，習不會改變論述基調。

在蔡及民進黨這邊，當然知道兩岸局勢已經愈趨險峻；但中共愈是對台文攻武嚇，正好為蔡提供了在台灣大力行銷「亡國感（芒果乾）」的空間。蔡應該知道，她的堅拒九二共識、抗中保台與兩國論，會把台灣推向戰爭邊緣；但她也深知，台灣民眾對民主自由的堅持與拒絕接受一國兩制，讓民進黨推銷的「芒果乾」，在台灣舉行總統大選時，有廣泛的政治市場利基。為了牢牢抓住這種政治利益，台海局勢愈是緊張，蔡就愈會堅守抗中保台的論述模式，而不會放棄用「芒果乾」來確保民進黨在台灣長期執政的目標。

既然習和蔡都有對內維護政治利益的考量，兩岸領導人要改變論述方式，以緩減台海緊張局勢，便存在結構上的困難。

在這樣的結構僵局中，國民黨其實可以開發民、共對抗之外的兩岸論述第三條路線，以供兩岸人民選擇。那就是：回到以三民主義統一中國的國民黨思想根源，既反對台獨，主張一中原則與兩岸統一，也要求統一後的中國，必須讓兩岸人民都生活在民主自由的制度之中。

這樣的主張，不違背中共的反台獨、兩岸統一與一中原則，也符合台灣人民對民主自由的堅持。當然，這樣的主張，和中共堅持的一黨專政有所衝突；但同樣基於民族復興，面對台海危機，國民黨自然也應該提出黨的終極奮鬥目標與理想，這也是國民黨敗走台灣後，仍力圖振作的初衷！如果不提出不同於民、共兩黨的兩岸論述，國民黨將失去生存空間而愈益邊緣化，成為歷史舞台上無足輕重的角色。

在過去十多年裡，關於兩岸問題如何解決，國民黨一直沒有提出積極主動方案。以至於對岸開始懷疑國民黨的統一意願；台灣人民也質疑國民黨在面對中共時，是否願意堅定維護民主自由制度。張亞中即使提出一中同表、一中三憲和兩岸簽署和平備忘錄，也因為沒有向中共提出民主自由的訴求，而未能獲得多數台灣民眾的支持。

如今，中共既然也表態尊重孫中山先生的思想，國民黨應該乘勢重提三民主義統一中國的積極主張，以孫文思想做為重啟兩岸互動的橋樑，在民、共論述毫無交集的緊張時刻，這至少是兩岸可以重啟對話的一個話題。

（作者現任中國文化大學教授）

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