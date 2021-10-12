蔡英文雙十國慶講話，挑動兩岸敏感神經，也關乎兩岸戰爭與和平。關鍵在於兩段文字。

第一段文字，她將中華民國110年的歷史，一刀截斷了38年：「從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年。」第二段文字則是仿效中共慣用的兩個堅持：「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞。」

兩段文字，邏輯相關，因果相連，比諸當年她為李登輝草擬的「兩國論」，更加赤裸裸。是企圖藉中華民國的「殼」，上台獨的「市」，更準確地說，是鞭了中華民國的「屍」，再藉中華民國的「屍」，還台獨的「魂」。儘管用心險惡，卻也暴露了蔡式台獨理論和實務的窘境。

首先，既然中華民國的歷史被截斷地剩下1949年在台灣以後的日子，那麼，以國民黨蔣介石為首的統治集團，不就是中華民國台灣的「建國元勛」嗎？國民黨從中國大陸「擄掠」的黃金和中國歷代的典藏珍寶，不就是「建國基金」嗎？

蔣介石和國民黨「建國」有功，民進黨不飲水思源，反倒進行清算追殺，美其名曰轉型正義？還大剌剌地說甚麼「在這個包容的國家裡，不管先來後到，沒有人有原罪，也沒有人會因為不同的出身，而被排除在共同體之外。」豈非精神錯亂？鞭屍開國元勳，又是甚麼自由民主憲政體制呢？

蔡英文截斷了1949年以前的中華民國歷史，因此，她堅持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。既然1949年以前，兩岸既無關聯也無臍帶，以國民黨、蔣介石為首的「中華民國」憑甚麼「立足」、「占據」台灣？合法性何在？如果1949年中華民國因非法占領台灣而取得統治的合法性，並因而與中華人民共和國互不隸屬，那麼，中華人民共和國不也可以非法占領台灣後，因而取得統治台灣的合法性？何況，北京一直主張台灣是中國不可分割的一部分。

蔡英文抽刀截斷兩岸歷史，割斷台灣與中國的臍帶，自以為得計地將「中華民國」和「中華人民共和國」割裂，卻故意忘記當前兩岸關係的關鍵密碼正是創造性模糊的「你泥中有我、我泥中有你」，是兩岸互不挑戰的「一中原則」。否則，為什麼兩岸簽署的23項協議，都冠上「海峽兩岸」的名稱，卻不像一般主權國家用國家名義簽署協議呢？堅持主權不容侵犯併吞的蔡英文，是不是應該立即宣布廢除一切以「海峽兩岸」為名簽署的協議呢？

堅持主權不容侵犯併吞？北京紀念辛亥革命110周年，蘇貞昌酸溜溜地說，辛亥革命建立起是中華民國。換言之，1911年建立起的中華民國才是有主權國家，蔡英文所謂1949年立足台灣的中華民國，還有主權嗎？世界上可有一個主權國家名為台灣嗎？蔡英文堅持主權不容侵犯併吞，那麼，為什麼要自我矮化，用「台澎金馬特殊關稅領域」的名稱申請加入CPTPP呢？為甚麼不用「主權國家」之名提出申請呢？

兩岸問題的分水嶺在於1949。民進黨全面執政，不承認92共識，也不肯放棄兩岸間基於92共識簽署的23項協議。北京雖堅持台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，仍保持一定的耐性，「縱容」台灣藉23項協議謀取紅利，全因兩岸臍帶未斷，統獨未到最後關頭。如今，蔡英文以1949為界，一刀割斷兩岸臍帶，一方堅持互不隸屬，一方堅持不可分割，兩個互不相容的堅持，已無模糊空間，勢必梭哈對撞，綜合實力強者，終將勝出。台灣危矣！

（作者為資深媒體人）

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